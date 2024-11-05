Повар из Тулы пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 28-летняя Анастасия Тертышник из Тулы. На кастинг в шоу Анастасия принесла авторское жаркое.

Если девушке удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Эфир с Анастасией покажут 5 ноября в 19.00 на телеканале «Пятница!».