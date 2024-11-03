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В Тульской области от производственных травм пострадали 42 человека
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области от производственных травм пострадали 42 человека

Специалисты госинспекции труда провели 414 профилактических мероприятий по вопросам охраны труда.

В Тульской области с начала года сотрудники госинспекции труда приняли участие в расследовании 42 несчастных случаев на производствах. 

За нарушение требований об охраны труда к административной ответственности привлекли 43 виновных должностных лица. Специалисты провели 414 профилактических мероприятий по вопросам охраны труда, в том числе 29 информирований, 137 консультирований, объявлено 76 предостережений, проведено 172 профилактических визита. 

— Профвизит нацелен на стимулирование добросовестного соблюдения работодателями обязательных требований, устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям таких требований или причинению вреда охраняемым законом ценностям, а также создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения, — сообщили в ведомстве. 
 

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Автор:
сегодня, в 17:11 +1
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