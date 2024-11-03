В каждой пятой тульской компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные

В офисах практически каждой пятой организации (19%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их.

Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников. Причем по большей части их заводят специально, рассказали аналитики SuperJob.



Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.