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В каждой пятой тульской компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные

В каждой пятой тульской компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные

Причем по большей части их заводят специально для уюта.

В офисах практически каждой пятой организации (19%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их.

Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников. Причем по большей части их заводят специально, рассказали аналитики SuperJob. 

Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

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Автор:
сегодня, в 18:02 +1
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