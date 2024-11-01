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Дмитрий Миляев вошел в состав регионального отделения Всемирного Русского народного собора
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев вошел в состав регионального отделения Всемирного Русского народного собора

1 ноября в Атриуме Тульского кремля состоялось заседание регионального отделения Всемирного Русского народного собора (ВРНС).

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отметил, что заседание проводится в преддверии значимого и в историческом смысле, и в современном контексте празднования 412-й годовщины освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков.

28 ноября в Москве в Храме Христа Спасителя состоится XXVIII-й Всемирный Русский народный собор на тему «Русский мир. Внешние и внутренние угрозы», в котором примет участие делегация регионального отделения собора.

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— Русский народный собор вносит вклад в общее народное служение, в приближение общей Победы. Выражаю благодарность всем участникам регионального отделения, которые нацелены на полноценное и плодотворное взаимодействие во благо нашего Отечества и народа, — сказал митрополит.

Участников заседания приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— Всемирный Русский народный собор помогает решению актуальных вопросов, среди которых — демография, народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Собор вносит вклад в консолидацию общества, укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия. Своими делами, безусловно, Собор способствует развитию диалога между церковью и государством, помогает найти ответы на глобальные вызовы и вопросы, — сказал Дмитрий Миляев.

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В рамках заседания Дмитрий Миляев был включен в состав регионального отделения ВРНС.

 

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Организация представляет собой платформу для обсуждения важных социальных, культурных и духовных вопросов, касающихся России и русского народа в целом.

Во всех субъектах Российской Федерации действуют региональные отделения ВРНС.

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