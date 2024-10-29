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Яндекс придумал способ, как бороться с ездой вдвоем на самокате
Фото Алексея Пирязева.

Яндекс придумал способ, как бороться с ездой вдвоем на самокате

Следующей весной кикшеринг Яндекса внедрит технологию, которая поможет уменьшить количество нарушений.

Если на самокат встанет больше одного человека, устройство само плавно замедлится до скорости пешехода — 5 км/ч. Как только второй пассажир сойдет, скорость восстановится до нормальной.

Чтобы «понять», что на самокате больше одного человека, алгоритм учитывает более 120 параметров: нагрузка, угол наклона самоката при повороте, разницу в ускорении. В каждом СИМ IoT-модуль и датчики, алгоритм считывает параметры раз в 2 секунды.

— Технология не анализирует параметры в вакууме, а учитывает их отклонение по сравнению с предыдущими поездками пользователя и срабатывает только на резкие изменения, — отметили в Яндекс. — Например, если мужчина весом 85 килограммов встанет на СИМ с тяжелым рюкзаком, ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребенка, алгоритм среагирует и самокат замедлится.

Тесты показали, что алгоритм точен на 95%. Точность будут повышать на тестовом полигоне в межсезонье. А уж полностью применить алгоритм на всех самокатах в крупных городах компания планирует уже весной 2025 года — в следующем сезоне.

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