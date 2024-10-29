Массовая драка на Молодёжном бульваре: доклад затребовал глава СК России

Напомним, по факту массовой драки на Молодёжном бульваре, в которой серьёзно пострадал сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, в отдел полиции «Зареченский» для проверки на причастность к данному инциденту были доставлены четыре представителя цыганского этноса в возрасте от 12 до 19 лет. Проверка продолжается, действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.