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После публикации Myslo лестницы у спорткомплекса «Новое поколение» капитально отремонтируют

После публикации Myslo лестницы у спорткомплекса «Новое поколение» капитально отремонтируют

Об этом сообщили в администрации Тулы.

«По информации Пролетарского территориального округа, лестницы, расположенные в парке у спортивного комплекса „Новое поколение“ относятся к улично-дорожной сети города.

В ходе обследования было принято решение о проведении капитальных работ по восстановлению лестничных маршей в ремонтный период 2024–2025 гг. В настоящее время смета на ремонт лестниц находится на проверке», — сообщили Myslo в администрации.

Ранее мы писали, что лестницы в парке у ДК металлургов и спорткомплекса «Новое поколение» почти полностью разрушены

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сегодня, в 12:50 +2
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