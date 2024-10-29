После публикации Myslo лестницы у спорткомплекса «Новое поколение» капитально отремонтируют

Об этом сообщили в администрации Тулы.

«По информации Пролетарского территориального округа, лестницы, расположенные в парке у спортивного комплекса „Новое поколение“ относятся к улично-дорожной сети города.

В ходе обследования было принято решение о проведении капитальных работ по восстановлению лестничных маршей в ремонтный период 2024–2025 гг. В настоящее время смета на ремонт лестниц находится на проверке», — сообщили Myslo в администрации.

Ранее мы писали, что лестницы в парке у ДК металлургов и спорткомплекса «Новое поколение» почти полностью разрушены.