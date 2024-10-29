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В тульские санатории привезут 78 детей из Курской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульские санатории привезут 78 детей из Курской области

Всего в регионе на каникулах в лагерях отдохнут почти 20 тысяч человек.

В Тульской области работают 5 загородных круглогодичных лагерей, где в рамках профильных смен «Ребячья Республика», «Туристическая тропа», «УникУМ», «Момент твоей славы», «Содружество», «Феникс» отдохнут больше 1 100 детишек. 

В муниципалитетах региона заработали 340 лагерей с дневным пребыванием и 9 лагерей труда и отдыха, где отдохнут больше 16 800 детей.

Качественный отдых организован не только в санаториях и лагерях. На базе учреждений культуры, спорта, молодежной политики и образования для юных туляков подготовлено множество разнообразных соревнований, акций, мастер-классов, викторин, конкурсов, фестивалей и т. д. Количество посещений — не менее 42 000.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила, что 5 ноября ожидается заезд 78 детей из Курской области. Для школьников предусмотрены культурные и массовые мероприятия. Также 2 ноября на представление в Тульский цирк приедет группа детей и взрослых из Курска. Для них также проведут экскурсию по главным туристическим местам города.

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Автор:
сегодня, в 09:07 −1
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