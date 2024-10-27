Мокрый снег и дождь возможны на следующей неделе в Центральной России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на землю снег не ляжет, но будет в воздухе, а значит, ждем скользкие дороги.

С середины следующей недели в центральных регионах России прогнозируется минусовая температура по ночам. Ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег, сообщил «Интерфаксу» Роман Вильфанд.

«Начиная со среды ночные температуры в Москве и области от -1 до +4, давление будет понижаться. Это значит, будут уже небольшие осадки», — сказал Вильфанд. По его словам, с 30 октября при отрицательной температуре возможны и дождь, и небольшой мокрый снег: «Снега на земле не прогнозируется, его не будет, но в воздухе он будет, и значит дорога будет уже более скользкая».

В понедельник и вторник, 28–29 октября, местами прогнозируется небольшой дождь и теплая погода, на 4 градуса выше нормы: от +5 до +10 градусов днем. А уже с четверга и до конца недели по ночам ждем -2…+2 градуса, днем от +4 до +9 градусов. Сильных дождей не будет.