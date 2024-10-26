На ул. Кутузова сносят сараи, обитатели которых доставляли неудобства жителям

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Во дворе дома № 146 по ул. Кутузова работает спецтехника – рабочие сносят сараи, в которых обосновались бездомные, не желавшие работать в социальной гостинице на ул. Мартеновской. Об этом пишет телеграм-канал «т а к и ж и в ё м».

Это соседство доставляло жителям ближайших домов значительные неудобства: «соседи» постоянно скандалили, шумели, распивали спиртное и жгли костры.

Наш корреспондент побывал на месте и пообщался с возмутителями спокойствия.

Судя по всему, после многочисленных жалоб жителей и нескольких визитов полиции, местная администрация решила закрыть эту тему раз и навсегда, сравняв заброшенные ветхие сараи с землёй.