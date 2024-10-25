Тула начала подготовку к строительству тоннеля под Красными воротами

Решение о строительстве тоннеля было принято еще в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 2,6 млрд рублей. Для его реализации планируется привлекать федеральные средства.
На днях глава администрации Илья Беспалов подписал распоряжение о проведении планировки территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Строительство искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе в Туле.
Ответственным за подготовку документации назначено управление по транспорту и дорожному хозяйству. В последствие ее проверит управление градостроительства и архитектуры.
Напомним, ранее сообщалось, что среди одобренных проектов также:
- реконструкция Калужского шоссе в районе ЖК «Новая Тула» (стоимость – 11,1 млрд рублей);
- реконструкция Орловского путепровода по пр. Ленина через ул. Рязанскую,
- реконструкция Привокзального моста через р. Воронку по Красноармейскому проспекту,
- капремонт пешеходного моста через железную дорогу от ул. Малые Гончары,
- строительство III пускового комплекса Восточного обхода,
- строительство кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе ЖК «Юго-Восточный».