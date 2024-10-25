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В 2025 году в Туле высадят порядка 5000 деревьев
Фото из архива Myslo.ru.

В 2025 году в Туле высадят порядка 5000 деревьев

Такие планы озвучил глава администрации города Илья Беспалов.

В Туле значительное внимание уделяется озеленению. О том, как ведутся эти работы рассказал в ходе прямого эфира глава администрации города Илья Беспалов.

— Мы последние два года активно занимаемся озеленением городских улиц. Задача на этот год стаяла — посадить порядка 6000 деревьев и кустарников. Сейчас мы завершаем осеннюю высадку. Также мы удаляем старые деревья на улицах города и на их место сажаем новые. В основном это крупномеры — деревья, которые имеют сформированную крону и корни, — пояснил сити-менеджер.

Он отметил, что в планах на будущий год посадить еще порядка 5000 деревьев в 62 локациях.

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Илья Беспалов
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