На Московском шоссе под путепроводом «Красные ворота» планируют проложить тоннель

Ожидается, что соответствующая проектная документация пройдёт экспертизу уже в этом году.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, в прошлом году был разработан ряд проектов. Некоторые уже получили положительные заключения государственной экспертизы.

Среди них проект строительства дороги с реконструкцией части Калужского шоссе в районе ЖК «Новая Тула» (стоимость – 11,1 млрд рублей) и проект автоподъезда к мкр. «Красные ворота» (стоимость – 2,6 млрд рублей).

Реализовать их планируют с привлечением федеральных средств по программе господдержки. Также получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:

Реконструкция Орловского путепровода по пр. Ленина через ул. Рязанскую,

Реконструкция Привокзального моста через р. Воронку по Красноармейскому проспекту,

Капремонт пешеходного моста через железную дорогу от ул. Малые Гончары,

Строительство III пускового комплекса Восточного обхода,

Строительство кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе ЖК «Юго-Восточный».

Разрабатывается проект строительства тоннеля под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе. Ожидается, что он пройдёт экспертизу уже в этом году.