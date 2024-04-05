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На Московском шоссе под путепроводом «Красные ворота» планируют проложить тоннель

На Московском шоссе под путепроводом «Красные ворота» планируют проложить тоннель

Ожидается, что соответствующая проектная документация пройдёт экспертизу уже в этом году.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, в прошлом году был разработан ряд проектов. Некоторые уже получили положительные заключения государственной экспертизы.

Среди них проект строительства дороги с реконструкцией части Калужского шоссе в районе ЖК «Новая Тула» (стоимость – 11,1 млрд рублей) и проект автоподъезда к мкр. «Красные ворота» (стоимость – 2,6 млрд рублей).

Реализовать их планируют с привлечением федеральных средств по программе господдержки. Также получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:

  • Реконструкция Орловского путепровода по пр. Ленина через ул. Рязанскую,
  • Реконструкция Привокзального моста через р. Воронку по Красноармейскому проспекту,
  • Капремонт пешеходного моста через железную дорогу от ул. Малые Гончары,
  • Строительство III пускового комплекса Восточного обхода,
  • Строительство кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе ЖК «Юго-Восточный».

Разрабатывается проект строительства тоннеля под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе. Ожидается, что он пройдёт экспертизу уже в этом году.

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