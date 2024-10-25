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Предприниматель из Узловой оштрафован за нелегальную торговлю сигаретами

Предприниматель из Узловой оштрафован за нелегальную торговлю сигаретами

Кроме этого табачная продукция в магазине находилась в открытой выкладке.

В ходе проведения мониторинговой закупки в Узловой в магазине на ул. Октябрьская, д. 6 сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения обязательных требований законодательства в части реализации никотинсодержащей продукции предпринимателем, незарегистрированным в Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ) в качестве участника оборота никотинсодержащей продукции.

В торговой точке продавались товары без передачи достоверных сведений в ГИС МТ. Кроме этого при продаже табачной продукции нарушены требования технических регламентов: она находилась в открытой выкладке, без перечня с указанием наименования товаров и их цены.

По факту выявленных нарушений в отношении ИП Федосовой Н.И. возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ст. ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ, ст. 15.12.1 КоАП РФ и ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материалов индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 000 рублей.

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УзловаяТульская область

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