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Погода 26 октября: в Туле без осадков и до +10 градусов

Погода 26 октября: в Туле без осадков и до +10 градусов

Атмосферное давление немного выше нормы.

В субботу, 26 октября, в Тульской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура по области +5...+10 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

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