Погода 26 октября: в Туле без осадков и до +10 градусов

В субботу, 26 октября, в Тульской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура по области +5...+10 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Атмосферное давление немного выше нормы.
В субботу, 26 октября, в Тульской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура по области +5...+10 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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