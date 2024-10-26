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Большая уборка: за сутки с улиц Тулы вывезли 29 кубометров листвы и мусора
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Большая уборка: за сутки с улиц Тулы вывезли 29 кубометров листвы и мусора

Коммунальщики продолжат наводить чистоту в разных районах города

Сегодня, 26 октября, в Туле запланирована механизированная уборка дорог и тротуаров, ручной сбор летучего мусора.
 
Подметание улично-дорожной сети вакуумно-подметальной машиной проведут на Новомосковском шоссе, Рязанском и Зареченском мостах, ул. Староникитской, Оборонной, Советской, Менделеевской, Союзной, Дзержинского, К. Либкнехта, Октябрьской, Пузакова и других.

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Подметально-уборочная машина прицепного типа будет наводить чистоту на пр. Ленина, Щекинском шоссе, пос. Косая Гора и Первомайский, на Восточном обводе, ул. Металлургов, Приупской, Волкова, Чаплыгина, Фабричной, Мартеновской, М. Мазая, и других.

По данным городской администрации, за минувшие сутки с тульских улиц вывезено 29 кубометров смета.

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