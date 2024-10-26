Большая уборка: за сутки с улиц Тулы вывезли 29 кубометров листвы и мусора

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сегодня, 26 октября, в Туле запланирована механизированная уборка дорог и тротуаров, ручной сбор летучего мусора.



Подметание улично-дорожной сети вакуумно-подметальной машиной проведут на Новомосковском шоссе, Рязанском и Зареченском мостах, ул. Староникитской, Оборонной, Советской, Менделеевской, Союзной, Дзержинского, К. Либкнехта, Октябрьской, Пузакова и других.

Подметально-уборочная машина прицепного типа будет наводить чистоту на пр. Ленина, Щекинском шоссе, пос. Косая Гора и Первомайский, на Восточном обводе, ул. Металлургов, Приупской, Волкова, Чаплыгина, Фабричной, Мартеновской, М. Мазая, и других.

По данным городской администрации, за минувшие сутки с тульских улиц вывезено 29 кубометров смета.