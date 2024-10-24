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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке
Фото Алексея Пирязева.

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке

Каждый четвертый гражданин не согласен с запретом.

В Тульской области больше 40% местных жителей согласны с тем, что следует запретить в цирках использование и диких, и домашних животных. 12% — против представлений с дикими животными.

Как поступить с теми дикими зверями, которых сейчас дрессируют в цирках, мнение разделилось: часть опрошенных считает, что им следует дать доработать «до пенсии», некоторые предлагают отправить их в зоопарки, а молодняк — попытаться вернуть в дикую среду, другие же полагают, что следует построить реабилитационные центры для животных с условиями, максимально приближенными к природным.

Против использования любых животных в цирке чаще выступают женщины (47% против 34% мужчин). Больше всего же сторонников запрета — среди россиян до 34 лет (51%).

Каждый четвертый гражданин (24%) не согласен с запретом и считает, что в цирке должны быть животные. Чаще всего этого мнения придерживаются представители старшего поколения (38% среди опрошенных старше 45 лет): «Зрители лишатся великолепного зрелища»; «Если в цирках выступают ученые животные, они уже не дикие, поскольку выросли в неволе»; «Достаточно контролировать условия их содержания и работы».

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сегодня, в 10:02 0
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