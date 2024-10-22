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В Туле учитель украла из школы учебников на 800 тысяч рублей

В Туле учитель украла из школы учебников на 800 тысяч рублей

Расследование дела завершено.

В Туле 47-летняя бывшая учительница обвиняется в краже в крупном размере.

По информации Myslo, преподаватель английского языка летом несколько дней наведывалась в школьную библиотеку, доступ в которую обычно был закрыт. Женщина приметила, что охранник школы поливает там цветы, и в момент его отсутствия забирала оттуда учебную литературу. Ущерб от её действий составил 800 000 рублей. Украденные учебники женщина продала через «Авито» в Ростов. 

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Только перед началом учебного года пропажу заметила директор образовательного учреждения — школьникам катастрофически не хватало учебников. Директор обратилась в полицию, стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемую. Женщина признала вину и возместила ущерб. Более того, стражи порядка изъяли и вернули в Тулу проданные в Ростов учебники. 

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано в суд.

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