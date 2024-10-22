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В Тульской области жителей приграничных территорий обеспечили сертификатами на покупку теплых вещей

В Тульской области жителей приграничных территорий обеспечили сертификатами на покупку теплых вещей

90% переселенцев уже приобрели нужные им товары.

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева жителям Белгородской и Курской областей предоставлены сертификаты по 15 000 на взрослого и по 10 000 рублей на ребенка для приобретения на маркетплейсе зимней одежды и обуви.

Работа организована при поддержке Фонда развития промышленности Тульской области и ОНФ. Сертификаты получили и проживающие в ПВР, и те, кто находится у родственников. Такой формат поддержки позволил переселенцам самостоятельно выбрать необходимые им вещи. 90% переселенцев уже приобрели нужные им товары.

— На территории региона проживает более 1500 жителей приграничных территорий. При поддержке губернатора, правительства Тульской области, предприятий, общественных организаций и неравнодушных туляков они обеспечены всем необходимым. Оказывается правовая помощь, содействие в трудоустройстве, для школьников организовано обучение и культурная программа. Мы продолжим поддерживать людей, которые оказались в сложной ситуации, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Напомним, что в регионе работает чат-бот для прибывших с приграничных территорий жителей Курской и Белгородской областей. Он помогает быстро получить необходимую информацию по вопросам предоставления временного размещения, гуманитарной помощи, трудоустройства, зачисления детей в детский сад, школу, колледж, медицинской помощи и лекарственного обеспечения, социальных выплат. Предоставляются консультации психологов, юристов. Также получить ответы на эти вопросы можно на горячей линии 129.

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