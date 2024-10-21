Нацпроект «Жилье и городская среда»: Тульская область продолжает программу переселения

В Тульской области ведется динамичная работа по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На протяжении последних лет значительные ресурсы направляются на расселение аварийного жилого фонда.

– Важно обеспечить людям комфорт проживания. Работа проведена уже достаточно большая, но стоит констатировать, что у нас с вами еще огромный массив жилого фонда, который находится в аварийном состоянии и требует соответствующего внимания, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.

Значительный вклад в это внесла завершённая федеральная программа переселения граждан из аварийного фонда 2013 – 2023 годов. Благодаря ей было расселено 422,1 тыс. кв. м жилья – 1624 дома. В них проживали 22 тыс. человек. Объем финансирования программы составил 16 млрд рублей, из которых 9,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, остальные – регионального. Большая часть этих средств была направлена на строительство новых многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр строительства Тульской области займет Павел Мусиенко.

– Наряду с национальным проектом с 2019 году мы ведем переселение граждан за счет средств регионального бюджета. С 2019 по 2023 годы расселено 50,3 тыс. кв. м. На эти цели было направлено около 2 млрд рублей (из них прошлом году – 759 млн рублей), – рассказал руководитель ведомства. – Благодаря этому 2,3 тыс. человек улучшили жилищные условия. В 2024 году темпы финансирования сохранены. В бюджете предусмотрено 782,6 млн рублей для расселения 499 человек, проживающих в 209 квартирах 23-х аварийных домов (10 тыс. кв. м). Из них уже около 400 человек (166 семей) переехали в новые квартиры. Мероприятия необходимо завершить до конца года в Щёкинском, Киреевском, Узловском, Белевском районах, городах Донской и Тула. Фокус внимания сейчас направлен на Киреевский район, где из 19 квартир приобретено только 6. Напоминаю, что мы предоставляем гражданам жилье не менее той площади, которую они занимали, и с социальной отделкой.

Глава администрации района Владислав Галкин пояснил, что причиной отставания стал несостоявшийся аукцион. Сейчас объявлен повторный. Уже приобретено еще 9 квартир и до конца года закупят еще 4.

Однако эти мероприятия не в полной мере охватывают весь объем аварийного фонда Тульской области. В правительстве это понимают и работу не останавливают.

– Вопрос переселения граждан из аварийного жилья остается актуальным в связи с большим количеством малоэтажных домов, построенных в 30 – 50-ее годы прошлого века для сотрудников угольной промышленности. В проект бюджета на 2025 год заложено 381,3 млн рублей на расселение 211 человек (83 семьи) из 10 многоквартирных домов (3,5 тыс. кв. м). В первую очередь расселяются дома, находящиеся в наиболее критическом состоянии. Список очередности был составлен в 2023 году на основании проведенного мониторинга состояния жилого фонда. На основании этого 19 домов были расселены в прошлом году, жители еще 12-ти переедут в безопасное и комфортное жилье до конца текущего года и 5 – в 2025 году.

Но и это не в полной мере решает вопрос аварийного жилья. Закрыть его Тульская область планирует в рамках реализации новой федеральной программы, рассчитанной на 2025 – 2030 годы. Предварительно, в программу войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года – таких домов в регионе 822, в них живут 12,4 тыс. человек. Все они внесены в единую автоматизированную систему и утверждены Фондом развития территорий.

Еще один важный момент ликвидации аварийного фонда – снос расселенных домов. На данный момент в регионе имеется 562 дома, ожидающих демонтажа. Работы также дорогостояще, цена зависит от конструктивных особенностей дома. Ежегодно на эти цели из бюджета региона выделяется 100 млн рублей. Так, в 2023 году было снесено и вывезено 154 МКД. До конца 2024 года в регионе число пустующих аварийных домов сократится еще на 211. Аналогичная работа будет продолжена в 2025 году. По заявкам от муниципалитетов. Приоритет будет отдан тем муниципальным образованиях, территории которых задействованы в праздновании 500-летия Куликовской битвы.

Глава региона поручил министру сформировать региональный проект после доведения параметров новой федеральной программы. И синхронизировать его с планами комплексного развития территорий. Кроме того, Павлу Мусиенко совместно с главами администраций поручено обеспечить завершение запланированных на 2024 год мероприятий. А до 1 апреля 2025 года сформировать перечень домов, которые будут снесены и вывезены в 2025 году.

Также губернатор поручил своему первому заместителю – председателю Правительства Тульской области Михаилу Пантелееву совместно с Минстроем и министерством имущественных и земельных отношений подготовить предложения по комплексному развитию территорий и задействовать ресурсы региона в переселении из аварийного жилья.