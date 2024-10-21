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  4. На ул. Рязанской рабочий задел электрический провод и погиб от удара током - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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На ул. Рязанской рабочий задел электрический провод и погиб от удара током
Фото Алексея Пирязева

На ул. Рязанской рабочий задел электрический провод и погиб от удара током

Всё произошло ещё 18 сентября, в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

Следователем СО по Центральному району Тулы регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации пресс-службы ведомства, 18 сентября при выполнении строительных работ на крыше здания на ул. Рязанской, рабочий задел металлическим предметом линию электропередачи и получил мощный удар током, от которого скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда на объекте. Изъята документация, имеющая значение для следствия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, осматриваются записи с камер видеонаблюдения.

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Место
Тулаулица Рязанская

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