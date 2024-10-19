Тулячка нашла на мусорке переноску с кошкой

Фото из архива Нелли Чукановой.

Это история - о человеческой жестокости. А еще - о человеческой доброте и любви.

Наша коллега из газеты «Тульские известия» Нелли Чуканова опубликовала на своей страничке в ВК:

— Вот такое я нашла сегодня утром по дороге на работу. Кошка пыталась копаться в отбросах и плакала. Вислоушка, явно не старая. Видимо, заболела, ее засунули в переноску и вынесли на помойку. Трогательно подстелили ей впитывающую пеленку… Проходящие мимо добрые женщины вздыхали — наверное, старая… Значит, если старая, то уже можно и на помойку…

Не дай Бог, чтобы так думали и дети этих милых женщин…

Нелли забрала кошку с помойки и отвезла в ветеринарную клинику «Любимец». Врач сказал, что у кошки — пиометра, воспаление матки.

— Малышка породистая, рожала, рожала, приносила доход. А потом заболела, и ее вынесли в мусорку. Больную, страдающую от диких болей, слабую и обезвоженную. Ну не тратиться же на лечение!!! — рассказывает Нелли.

Сейчас кошечку уже прооперировали. Состояние животного тяжелое, болеет давно болеет. Возможен сепсис.

— Как оказалось, хозяин возил кошечку к врачу, — говорит Нелли Чуканова. — Ему сказали, что нужна срочная операция. Он спросил, а усыпить не дешевле? Врач ответила, что с таким диагнозом не усыпляют. Хозяин посоветовался с близкими и решил выбросить кошку на помойку.

— Зовут ее Катюха! Врач Анастасия пыталась найти Катюху, чтобы прооперировать. Но мы уже все сделали. Спасибо замечательным врачам из «Любимца» — Кириллу и Александре!