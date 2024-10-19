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Вильфанд заявил, что на следующей неделе ожидается сентябрьская погода. Сколько она продлится?
Фото Артема Жильцова.

Вильфанд заявил, что на следующей неделе ожидается сентябрьская погода. Сколько она продлится?

Температура будет превышать норму на 3-4 градуса.

Малооблачная погода без осадков продлится с субботы до конца следующей недели, пишут наши коллеги. Температура будет превышать норму на 3−4 градуса, такая погода больше соответствует сентябрю, говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд

На следующей неделе изменение положения центра циклона приведет к тому, что воздушная масса будет перемещаться с запада, днем в понедельник прогнозируется 11−13 градусов. Во вторник, среду ночные температуры составят 3−5, даже до 6 градусов, а дневные — 9−13 градусов. Такая погода соответствует больше последним дням сентября. Можно сказать, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели. 

Вильфанд уточнил, что атмосферное давление будет высоким, это значит, что погода будет малооблачной. Осадков не ожидается с субботы до конца следующей недели.

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сегодня, в 10:33 0
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