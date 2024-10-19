При пожаре в тульском СНТ погиб мужчина

Фото МЧС Тульской области.

Утром 19 октября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачи в деревне Ратово СНТ Нива-1 Привокзального округа Тулы.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли первые аварийно-спасательные формирования. Около получаса потребовалось спасателям МЧС России для ликвидации пожара. К тушению огня привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава от МЧС России.

В результате происшествия погиб мужчина, дача сгорела полностью.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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