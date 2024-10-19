При пожаре в тульском СНТ погиб мужчина

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли первые аварийно-спасательные формирования. Около получаса потребовалось спасателям МЧС России для ликвидации пожара. К тушению огня привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава от МЧС России.
В результате происшествия погиб мужчина, дача сгорела полностью.
Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
МЧС России рекомендует:
- оборудуй своё жильё пожарным извещателем и огнетушителем - они увеличат шансы на спасение;
- не перегружай электросеть и не оставляй без присмотра включенные электроприборы;
- не кури в постели, место для курения оборудуй пепельницей, убедись, что потушил сигарету.