SHAMAN объяснил свое решение зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Фото Алексея Пирязева.

Певец заявил, что товарный знак необходим ему не для выпуска брендированной водки, а для защиты своих прав.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) накануне, 16 октября, заявил, что решил зарегистрировать бренд «Я русский», в первую очередь, для защиты своей репутации, сообщают «Известия».

«Весь день сегодня мусолят информацию о том, что я подал документы на регистрацию бренда „Я русский“ по некоторым категориям товаров. Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“», — объяснил музыкант.

SHAMAN также отметил, что на маркетплейсах сейчас продается «масса всякого низкокачественного ширпотреба» с изображением исполнителя.

«Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено мое фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт. Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — подчеркнул артист.

Он также добавил, что не собирается «спаивать никакой водкой „Я русский“ журналистку Ксению Собчак и депутата Госдумы Виталия Милонова», которые ранее в этот день негативно высказались о решении SHAMAN'а зарегистрировать бренд.