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SHAMAN объяснил свое решение зарегистрировать товарный знак «Я русский»
Фото Алексея Пирязева.

SHAMAN объяснил свое решение зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Певец заявил, что товарный знак необходим ему не для выпуска брендированной водки, а для защиты своих прав.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) накануне, 16 октября, заявил, что решил зарегистрировать бренд «Я русский», в первую очередь, для защиты своей репутации, сообщают «Известия». 

«Весь день сегодня мусолят информацию о том, что я подал документы на регистрацию бренда „Я русский“ по некоторым категориям товаров. Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“», — объяснил музыкант.

SHAMAN также отметил, что на маркетплейсах сейчас продается «масса всякого низкокачественного ширпотреба» с изображением исполнителя.

«Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено мое фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт. Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — подчеркнул артист.

Он также добавил, что не собирается «спаивать никакой водкой „Я русский“ журналистку Ксению Собчак и депутата Госдумы Виталия Милонова», которые ранее в этот день негативно высказались о решении SHAMAN'а зарегистрировать бренд.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 09:16 −13
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