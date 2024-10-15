Тульские энергетики продолжают устранять последствия непогоды

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По поручению главы региона зампред правительства Тульской области Наталья Аникина провела заседание штаба по энергетической безопасности. По информации Ситуационного центра Губернатора, подавляющее большинство выявленных нарушений устранены. На контроле остаются отключения электричества в сельских населённых пунктах Зареченского округа Тулы. В течение дня поступали обращения из Щекина и Узловой.

По информации филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» в муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Наталья Аникина поручила муниципальным чиновникам вовремя сообщать жителям о планируемых сроках завершения работ и напомнила о недопустимости сокрытия информации.

– Особое внимание необходимо обратить на ситуации, где жители находятся без света более 24 часов. Нужно точечно взаимодействовать с людьми по каждому такому факту. Недопустима остановка предоставления коммунальных услуг: если в зоне отключения оказываются объекты, влияющие на поставку ресурса, необходимо обеспечить подключение к резервным источникам питания, – сказала Наталья Аникина.

Специалисты «Тулэнерго» дополнительно развернули временный информационный центр. Звонки принимаются по телефону: 8(4872)47-87-07. Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8(800)220-0-220.