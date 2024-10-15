Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Фото Дмитрия Дзюбина.

Официально отопительный сезон стартовал в Туле 7 октября. Ресурсоснабжающим организациям давалось 5 дней, чтобы довести тепло до социальных объектов, и 7 дней — до многоквартирных домов. Далее у УК есть 10 дней на регулировку внутренних систем отопления.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, если батареи холодные, необходимо обращаться в свою УК либо на телефоны горячих линий, которые работают с 9.00 до 18.00.