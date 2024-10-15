  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи
Фото Дмитрия Дзюбина.

Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Публикуем список телефонов.

Официально отопительный сезон стартовал в Туле 7 октября. Ресурсоснабжающим организациям давалось 5 дней, чтобы довести тепло до социальных объектов, и 7 дней — до многоквартирных домов. Далее у УК есть 10 дней на регулировку внутренних систем отопления.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, если батареи холодные, необходимо обращаться в свою УК либо на телефоны горячих линий, которые работают с 9.00 до 18.00. 

  • Центральный округ: 8 920 750-55-71, 8 (4872) 31-10-09, 8 (4872) 36-34-82, 8 (4872) 36-34-34;
  • Пролетарский округ: 8 920 744-10-22, 8 (4872) 41-34-15;
  • Привокзальный округ: 8 (4872) 24-71-74 (работает с 9.00 до 18.00 семь дней в неделю), 8 (4872) 22-44-24, 8 (4872) 24-70-89 (работают с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу);
  • Зареченский округ: 8 (4872) 47-16-68;
  • Советский округ: 8 920 759-19-80;
  • Управление по городскому хозяйству: 8 910 150-82-93;
  • ЕДДС: 8 (4872) 47-20-34; 8 (4872) 47-20-37; 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:10 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
холодные батареиотопительный сезон

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель маршрутки опасно проскочил на красный
В Туле водитель маршрутки опасно проскочил на красный
«Капитал»: пора сменить «маленькую, зато свою» на просторную квартиру с рассрочкой без первоначального взноса!
«Капитал»: пора сменить «маленькую, зато свою» на просторную квартиру с рассрочкой без первоначального взноса!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.