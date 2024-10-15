Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Официально отопительный сезон стартовал в Туле 7 октября. Ресурсоснабжающим организациям давалось 5 дней, чтобы довести тепло до социальных объектов, и 7 дней — до многоквартирных домов. Далее у УК есть 10 дней на регулировку внутренних систем отопления.
В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, если батареи холодные, необходимо обращаться в свою УК либо на телефоны горячих линий, которые работают с 9.00 до 18.00.
- Центральный округ: 8 920 750-55-71, 8 (4872) 31-10-09, 8 (4872) 36-34-82, 8 (4872) 36-34-34;
- Пролетарский округ: 8 920 744-10-22, 8 (4872) 41-34-15;
- Привокзальный округ: 8 (4872) 24-71-74 (работает с 9.00 до 18.00 семь дней в неделю), 8 (4872) 22-44-24, 8 (4872) 24-70-89 (работают с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу);
- Зареченский округ: 8 (4872) 47-16-68;
- Советский округ: 8 920 759-19-80;
- Управление по городскому хозяйству: 8 910 150-82-93;
- ЕДДС: 8 (4872) 47-20-34; 8 (4872) 47-20-37; 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).