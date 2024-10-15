17 октября туляков приглашают на ярмарку вакансий

Фото Алексея Пирязева.

Более 15 крупных работодателей региона расскажут об условиях труда на предприятиях.

17 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30.

Более 15 крупных работодателей региона представят вакансии и расскажут об условиях труда, льготах и бонусах для сотрудников.

В программе открытого отбора примут участие такие предприятия:

ПАО «НПО „Стрела“»;

АО «ОКБ „Октава“»;

АО «Тулаточмаш»;

АО «Тулажелдормаш»;

АО «Тульский патронный завод»;

ООО ПП «МехМаш»;

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;

АО «НПО „Сплав“»;

ООО «Металлопрокатный завод»;

МКП «Тулгорэлектротранс»;

АО «Спецприбор»;

ООО «Здравсервис»;

ООО «Снабженец»;

АО «Почта России»;

ПАО «Сбербанк»;

АО «Евраз Ванадий Тула»;

ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений здравоохранения»;

Управление Росреестра по Тульской области.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Вход свободный для всех желающих.