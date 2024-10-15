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17 октября туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото Алексея Пирязева.

17 октября туляков приглашают на ярмарку вакансий

Более 15 крупных работодателей региона расскажут об условиях труда на предприятиях.

17 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30.

Более 15 крупных работодателей региона представят вакансии и расскажут об условиях труда, льготах и бонусах для сотрудников.

В программе открытого отбора примут участие такие предприятия:

  • ПАО «НПО „Стрела“»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ООО ПП «МехМаш»;
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
  • АО «НПО „Сплав“»;
  • ООО «Металлопрокатный завод»;
  • МКП «Тулгорэлектротранс»;
  • АО «Спецприбор»;
  • ООО «Здравсервис»;
  • ООО «Снабженец»;
  • АО «Почта России»;
  • ПАО «Сбербанк»;
  • АО «Евраз Ванадий Тула»;
  • ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений здравоохранения»;
  • Управление Росреестра по Тульской области.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Вход свободный для всех желающих.

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