17 октября туляков приглашают на ярмарку вакансий

17 октября в Центре занятости Тульской области пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30.
Более 15 крупных работодателей региона представят вакансии и расскажут об условиях труда, льготах и бонусах для сотрудников.
В программе открытого отбора примут участие такие предприятия:
- ПАО «НПО „Стрела“»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- АО «Тулаточмаш»;
- АО «Тулажелдормаш»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ООО ПП «МехМаш»;
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- АО «НПО „Сплав“»;
- ООО «Металлопрокатный завод»;
- МКП «Тулгорэлектротранс»;
- АО «Спецприбор»;
- ООО «Здравсервис»;
- ООО «Снабженец»;
- АО «Почта России»;
- ПАО «Сбербанк»;
- АО «Евраз Ванадий Тула»;
- ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений здравоохранения»;
- Управление Росреестра по Тульской области.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Вход свободный для всех желающих.