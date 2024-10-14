  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле торопливый водитель едва не устроил ДТП на встречке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле торопливый водитель едва не устроил ДТП на встречке

В Туле торопливый водитель едва не устроил ДТП на встречке

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе перекрестка ул. Луначарского и ул. Демидовской в ??Туле. Из описания следует, что за рулем образ женщины, которого еще ожидают и нахамила автору записи.

«Вот, откуда у людей такая уверенность и наглость?», — прокомментировал автомобилист.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Toyota с ветерком промчал по встречке
Дежурная часть
В Туле водитель Toyota с ветерком промчал по встречке
сегодня, в 18:10, 7 530 2
В Туле обочечник попал на видео очевидца и получил штраф
Дежурная часть
В Туле обочечник попал на видео очевидца и получил штраф
вчера, в 20:05, 33 1485 5
В Туле водитель Audi решил, что ему можно и через двойную сплошную
Дежурная часть
В Туле водитель Audi решил, что ему можно и через двойную сплошную
вчера, в 15:03, 18 1730 2
На ул. Ложевой торопыга едва не задавил пешеходов
Дежурная часть
На ул. Ложевой торопыга едва не задавил пешеходов
12 октября, в 21:02, 18 1861 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 20:55 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки могут обратиться в региональное СУ СК России через соцсети
Туляки могут обратиться в региональное СУ СК России через соцсети
Почти 400 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Почти 400 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.