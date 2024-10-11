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Смерть школьника на территории «АкваДона»: уголовное дело направлено в суд

Смерть школьника на территории «АкваДона»: уголовное дело направлено в суд

В халатности обвиняют бывшего начальника сектора гражданской обороны МО Донской.

В Донском 58-летний уроженец Новомосковска обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 19 июня 2023 года в зоне отдыха «АкваДон» произошла трагедия — утонул 13-летний мальчик. Очевидцы рассказали, что на пляже не было спасателей и каких-либо ограждений. Тем не менее глава регионального СК на пресс-конференции отметил, что в возбуждении уголовного дела по данному факту отказано:

— Подросток купался в искусственном водоеме вне зоны, отведенной для купания. Спасатели были на другом берегу водоема и контролировали. Причина смерти ребенка — утопление. Кроме этого, мы проверили на полноту и достаточность принятых мер со стороны спасателей. Пришли к выводу, что в действиях работников состава преступления нет. Уголовное дело в отношении них не возбуждали.

А вот проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения, которые стали причиной трагедии. Например, только после вмешательства ведомства на территории «АкваДона» заработал спасательный пост. Более того, 
при координирующей роли прокуратуры в отношении должностного лица городской администрации инициировано уголовное преследование.

58-летний мужчина обвиняется в том, что он не обеспечил безопасное нахождение людей на территории «АкваДона». И именно в результате его халатности утонул подросток. Отметим, что в настоящий момент бывший начальник сектора гражданской обороны МО Донской продолжает работу в администрации, но уже в должности консультанта.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

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сегодня, в 12:25 0
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