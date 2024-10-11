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С 21 октября пациентов поликлиники ул. Каминского будут принимать на ул. Коминтерна
Фото минздрава Тульской области.

С 21 октября пациентов поликлиники ул. Каминского будут принимать на ул. Коминтерна

Это связано с капитальным ремонтом здания.

Поликлиника горбольницы № 7, которая расположена на ул. Каминского, обслуживает более 8 тысяч жителей Советского округа. В скором времени в здании начнется капитальный ремонт.

Как сообщает минздрав Тульской области, с 21 октября врачи будут вести прием в другой поликлинике — на ул. Коминтерна, 18. Для них будет выделен отдельный этаж. Врачи-терапевты продолжат обслуживать пациентов как в поликлинике, так и на дому.

Ремонт будет проводиться по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В двухэтажном здании заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления. Обновление коснется фасада здания, внутренних помещений, оконных и дверных блоков.

Левое крыло на втором этаже будет преобразовано в терапевтическую зону — здесь будут вести прием терапевты.

Это позволит оптимизировать рабочие процессы врачей и улучшить качество обслуживания пациентов.

В обновленной поликлинике также появится новый маммограф, будет оборудован кабинет реабилитации для восстановления пациентов после перенесенных заболеваний.

Новые пространства станут более светлыми и просторными, что создаст комфортные условия для пребывания и оказания медицинской помощи. В ходе ремонта будут сохранены исторические элементы здания, такие как лепнина и лестница. Ремонт завершится летом следующего года. 

В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена будет капитально отремонтирован 41 объект здравоохранения, установлена 21 модульная конструкция, закуплено 66 единиц медицинского оборудования и 40 автомобилей.

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