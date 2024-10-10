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В Центральный парк Тулы приехал «Зелёный фургон» 

В Центральный парк Тулы приехал «Зелёный фургон» 

10 октября в ЦПКиО им. П.П. Белоусова разместилась мастерская переработки.

В течение трёх дней каждый желающий сможет посетить интерактивную зону и увидеть, как из отходов получается новая продукция. Мастерская успела побывать во многих городах страны. Уже тысячи людей убедились на наглядных примерах, что отход — это ресурс, который можно возвращать в оборот согласно принципам экономики замкнутого цикла. 

В «Зеленом фургоне» установлено специальное оборудование для переработки пластиковых отходов — крышек от бутылок. 

Измельчить пластиковые крышки помогает велошредер. Если крышек много, то подключают электрический шредер. 

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«Зелёный фургон» — важная просветительская точка на крупных фестивалях и форумах. Он наглядно демонстрирует полный цикл переработки пластика. Помимо мастер-классов, гости фургона могут сыграть в шахматы, полностью изготовленные из вторичного сырья, и увидеть другие изделия из переработанного пластика. 

Гостей фургона ждут различные сувениры, значки и брелоки. 
В Центральном парке Тулы мастерская будет работать три дня: 10, 11 и 12 октября. Она расположилась на входе в парк с площади Искусств.

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ТулаЦПКиО
 

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