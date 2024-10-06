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В Туле планируют расширить Веневское шоссе и участок улицы Кирова

В Туле планируют расширить Веневское шоссе и участок улицы Кирова

О таких планах рассказал сити-менеджер.

На странице главы администрации Тулы Ильи Беспалова ВКонтакте горожане обратились с вопросом, когда будет решена проблема пробок в Пролетарском районе, в частности, речь идет о Веневском шоссе, улицах Кирова и Ложевой. 

Сити-менеджер рассказал, что уже проведен аукцион и определена подрядная организация на разработку проектной документации на уширение Веневского шоссе.

— Разработку проектной документации по данному объекту планируется провести в период 2024–2025 гг.

Возможность проведения строительно-монтажных работ по уширению Веневского шоссе будет рассмотрена после определения окончательной стоимости строительно-монтажных работы и определения источника финансирования на проведение данных работ в период 2026–2029 гг., — написал Илья Беспалов.

Кроме того, по его словам, разработана проектная документация по комплексному ремонту ул. Кирова.

— Данный проект предусматривает уширение проезжей части в районе ТЦ «Кировский» (ул. Кутузова, 13) за счет обустройства поворотной полосы. Реализация данных мероприятий запланирована при перспективном планировании работ на 2025 год.

Вопрос реконструкции и ремонта ул. Ложевая администрацией города Тулы сейчас не рассматривается, — уточнил Илья Ильич.

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