Тульские врачи впервые прооперировали пациентку с аневризмой внутренней сонной артерии

Фото минздрава Тульской области.

Женщина жаловалась на головокружение, головные боли и шум в ушах.

В нейрохирургическое отделение Тульской областной больницы поступила 48-летняя женщина с жалобами на головокружение, головные боли и шум в ушах. Рентгеновская компьютерная томография выявила мешотчатую аневризму левой внутренней сонной артерии без разрыва.

Аневризма — это патологическое изменение сосудов, при котором происходит уплотнение из-за накопления крови. Мешотчатая аневризма получила свое название из-за сходства с мешком.

Часто эта патология остается бессимптомной. Возможны головные боли, изменение зрения, слабость, нарушение координации движений.

Разрыв аневризмы может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Как сообщает региональный минздрав, врачи областной больницы провели эндоваскулярную эмболизацию аневризмы под руководством хирурга московской центральной клинической больницы РЖД № 1 Юрия Ковалева.

В ходе операции врачи «выключили» аневризму из кровотока сосудов головного мозга и исключили риск ее разрыва.

Пациентка провела в больнице 6 дней и была выписана в стабильном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению и наблюдению у невролога.

Напомним, профилактика и раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».