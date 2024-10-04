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Тульские врачи впервые прооперировали пациентку с аневризмой внутренней сонной артерии
Фото минздрава Тульской области.

Тульские врачи впервые прооперировали пациентку с аневризмой внутренней сонной артерии

Женщина жаловалась на головокружение, головные боли и шум в ушах.

В нейрохирургическое отделение Тульской областной больницы поступила 48-летняя женщина с жалобами на головокружение, головные боли и шум в ушах. Рентгеновская компьютерная томография выявила мешотчатую аневризму левой внутренней сонной артерии без разрыва.

Аневризма — это патологическое изменение сосудов, при котором происходит уплотнение из-за накопления крови. Мешотчатая аневризма получила свое название из-за сходства с мешком.

Часто эта патология остается бессимптомной. Возможны головные боли, изменение зрения, слабость, нарушение координации движений.

Разрыв аневризмы может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Как сообщает региональный минздрав, врачи областной больницы провели эндоваскулярную эмболизацию аневризмы под руководством хирурга московской центральной клинической больницы РЖД № 1 Юрия Ковалева.

В ходе операции врачи «выключили» аневризму из кровотока сосудов головного мозга и исключили риск ее разрыва. 

Пациентка провела в больнице 6 дней и была выписана в стабильном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению и наблюдению у невролога. 

Напомним, профилактика и раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».

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