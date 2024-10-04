Тульские врачи впервые прооперировали пациентку с аневризмой внутренней сонной артерии

В нейрохирургическое отделение Тульской областной больницы поступила 48-летняя женщина с жалобами на головокружение, головные боли и шум в ушах. Рентгеновская компьютерная томография выявила мешотчатую аневризму левой внутренней сонной артерии без разрыва.
Аневризма — это патологическое изменение сосудов, при котором происходит уплотнение из-за накопления крови. Мешотчатая аневризма получила свое название из-за сходства с мешком.
Часто эта патология остается бессимптомной. Возможны головные боли, изменение зрения, слабость, нарушение координации движений.
Разрыв аневризмы может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.
Как сообщает региональный минздрав, врачи областной больницы провели эндоваскулярную эмболизацию аневризмы под руководством хирурга московской центральной клинической больницы РЖД № 1 Юрия Ковалева.
В ходе операции врачи «выключили» аневризму из кровотока сосудов головного мозга и исключили риск ее разрыва.
Пациентка провела в больнице 6 дней и была выписана в стабильном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению и наблюдению у невролога.
Напомним, профилактика и раннее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».