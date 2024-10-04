Алексей Эрк и Илья Беспалов поздравили тульских педагогов с Днем учителя. Большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Глава города Тулы Алексей Эрк и глава администрации Илья Беспалов с удовольствием прогулялись по новенькой школе, осмотрели кабинеты, спортивный зал, пообщались с учениками и педагогами.

Эта школа в ЖК «Балтийский» — одна из самых больших в областном центре, она начала свою работу в сентябре 2024 года. Здесь создана современная и безопасная образовательная среда — светлые просторные классы, профильные лаборатории, три спортивных зала, стадион.

Еще одна современная школа открылась в этом году в деревне Ямны. До конца года сдадут еще две: в ЖК «Новая Голландия» и Юго-Восточном микрорайоне.

Алексей Эрк поделился с Myslo своими впечатлениями от увиденного:

— Первое, что хочется, — самому вернуться в детство и пойти в школу. Этот центр образования — просто фантастика! Это одна из самых крупных школ нашего города. И как здесь все оформлено! Лаборатории, классы, спортивные залы… Думаю, дети должны испытывать восторг, когда они сюда приходят. Уверен, что и родители с радостью ведут сюда детей.

И очень важно, чтобы педагог приходил на работу и ему было комфортно работать, было желание себя реализовывать. Здесь действительно хочется творить. Думаю, что здесь счастливы абсолютно все. Для детей и педагогов это второй дом.

Мэр Тулы поделился своими воспоминаниями о школе:

— В школу в мое время брали только с семи лет. Мне было шесть, поэтому пришлось проходить собеседование и сдавать экзамен. В школе № 7 города Киреевска у меня был замечательный педагог — Лидия Тимофеевна Козлова. Сложно сказать, какой предмет был самым любимым. Я любил всё!

Уже с четырех лет я мечтал стать стоматологом, поэтому нравились биология, химия. У меня математический склад ума, поэтому математика тоже давалась легко.

В школе была прекрасная лыжная секция, каждую перемену мы бегали в спортзал — подтягивались, отжимались, поднимали гири, играли в баскетбол. Я безумно благодарен школе и своим учителям, это были самые счастливые годы.

Алексей Эрк поздравил учителей с праздником и вручил им почетные грамоты от Тульской городской Думы:

— Профессия учителя — это не просто труд, это служение. Каждый день вы дарите детям частичку своей души. Вы — мудрые наставники и старшие товарищи. Мы доверяем вам самое дорогое. И то, какими вырастают наши дети, это и ваша заслуга. В жизни можно добиться любых высот, но важно всегда оставаться человеком. На вас лежит особая ответственность за воспитание юных патриотов. Выражаю слова глубокой благодарности за ту частичку тепла, которую вы дарите каждому ученику. Дорогие учителя, с праздником вас, сил вам, терпения, любви детей.

Илья Беспалов также поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил награды лучшим из лучших.

— Педагоги города-героя Тулы — люди высочайшей компетенции, целеустремленные, нацеленные на результат, очень человечные. Ваша любовь к детям, к профессии безусловна. Профессия учителя — одна из самых важных в нашей стране. Вы не просто передаете знания, вы воспитываете наших детей настоящими людьми. Мы вместе строим новые школы, ремонтируем старые, улучшаем учебный процесс, делаем все, чтобы нашим детям было комфортно учиться. Желаю вам благополучия, новых достижений и великих побед.

Почетным знаком администрации города Тулы «За заслуги перед городом» второй степени была награждена Тамара Михайловна Коняева, занимавшая должность руководителя образовательной организации с 1978 по 2024 год. Тамара Михайловна — заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Зал аплодировал Учителю стоя!





Большой фоторепортаж с церемонии награждения — в нашей галерее.