Туляков приглашают сдать мелочь

Всероссийская акция «Монетная неделя» стартует 7 октября и продлится до 20 октября. Банки будут принимать мелочь в любом количестве.

К ней присоединятся и банки, расположенные в Тульской области. Туляки смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии.

«Акции по обмену металлических денег помогают гражданам избавиться от скопившейся мелочи и позволяют монете вернуться в денежный оборот страны. Сегодня многие торгово-сервисные предприятия нуждаются в ней», — говорит заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Участники «Монетной недели» — многие российские банки. Полный список адресов отделений в населенных пунктах региона можно узнать на сайте акции монетнаянеделя.рф. Подробные условия акции узнавайте в конкретном банке-участнике.

Банки будут принимать мелочь в любом количестве, главное требование к монете — быть выпущенной после 1997 года. Кроме того, желательно рассортировать монеты по номиналу — в некоторых банках это обязательное требование. И захватите с собой паспорт.

Последний раз акция проходила в мае. Тогда жители региона сдали в банки тонну мелочи.