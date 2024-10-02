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В Богородицке нерадивому многодетному отцу назначили 8 месяцев принудительных работ

В Богородицке нерадивому многодетному отцу назначили 8 месяцев принудительных работ

Мужчина задолжал отпрыскам 285 000 рублей.

В Богородицке 50-летний местный житель признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина по решению суда должен был выплачивать своим пяти несовершеннолетним детям алименты. Безработный мужчина избегал выплат, так же как и не обращался в центр занятости населения. Общая сумма задолженности составил 285 000 рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства.
 

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