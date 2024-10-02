В Богородицке нерадивому многодетному отцу назначили 8 месяцев принудительных работ

В Богородицке 50-летний местный житель признан виновным в неуплате средств на содержание детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина по решению суда должен был выплачивать своим пяти несовершеннолетним детям алименты. Безработный мужчина избегал выплат, так же как и не обращался в центр занятости населения. Общая сумма задолженности составил 285 000 рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства.

