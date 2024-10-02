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Арест земельного участка заставил туляка выплатить 800 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

Арест земельного участка заставил туляка выплатить 800 тысяч рублей

Требование о погашении мужчина игнорировал.

Житель Богородицкого района взял в банке кредит на сумму больше 800 тысяч рублей, но обязанность погасить задолженность всячески игнорировал. В результате кредитной организации пришлось обратиться в суд, который встал на ее сторону. 

Исполнительный документ о взыскании долга поступил на исполнение в отделение судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области. 

Мужчина в установленном порядке был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако не принял никаких мер к погашению долга. 

— Проверка имущественного положения должника показала, что в его собственности находится земельный участок. После составления акта описи и ареста гражданин в полном объеме погасил кредитную задолженность, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП. 
 

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Автор:
сегодня, в 11:28 +1
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