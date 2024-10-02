Арест земельного участка заставил туляка выплатить 800 тысяч рублей

Фото: ru.freepik.com.

Житель Богородицкого района взял в банке кредит на сумму больше 800 тысяч рублей, но обязанность погасить задолженность всячески игнорировал. В результате кредитной организации пришлось обратиться в суд, который встал на ее сторону.

Исполнительный документ о взыскании долга поступил на исполнение в отделение судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области.

Мужчина в установленном порядке был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако не принял никаких мер к погашению долга.

— Проверка имущественного положения должника показала, что в его собственности находится земельный участок. После составления акта описи и ареста гражданин в полном объеме погасил кредитную задолженность, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

