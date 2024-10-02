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«Сокровенное»: в Веневе появилось новое масштабное граффити
Фото Алексея Баженова.

«Сокровенное»: в Веневе появилось новое масштабное граффити

Мурал украсил торец многоэтажного дома № 34 в микрорайоне Южном.

Веневец Алексей Баженов завершил работу над третьим муралом проекта «Рябиновая Русь». Масштабное граффити «Сокровенное» украсило торец многоэтажного дома № 34 в микрорайоне Южном.

Как сообщил сам Алексей на своей странице в соцсети, рядом проходит главная въездная автомобильная дорога в город по улице Большие Городенцы, расположены торговые объекты и остановка общественного транспорта.

На информационной табличке к муралу сказано:

«Красною кистью рябина зажглась…»*
Сокровенное, сокровище — от слова кров. Что может быть уютнее маминых рук, закрывающих от невзгод? Что может быть увереннее маминых глаз, пророчащих самое светлое будущее своим детям?»
*М.И. Цветаева.

Ранее торец соседнего дома № 32 украсил мурал «Домой», а дом № 16 по улице Володарского украшает уличная картина «Праздник».

Проект «Рябиновая Русь» стал победителем специального конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Алексей Баженов украшает стены родного города фантастическими яркими граффити огромного формата, раскрашивает детские сады и мечтает нарисовать в Венёве сцену из Куликовской битвы.

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Автор:
сегодня, в 13:31 +1
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