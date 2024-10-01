В Веневе планируют открыть дайвинг-центр на Грицовских озерах

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В Тульской области запустят уникальные проекты для развития туризма.

В Веневе планируют развивать эколого-спортивный туризм. Основной точкой притяжения станет дайвинг-центр на Грицовских озерах, а в перспективе — создание Центра спелеологии и скалолазания на Бяковских каменоломнях и Осетровских скальниках, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Туристический потенциал Ефремова будет реализован под брендом «Красивомечья». Гостям предложат театрализованные экскурсии по дому-музею И. А. Бунина, путешествие по экотропам к памятникам природы и в зооглэмпинг.

В Плавске для развития индустрии гостеприимства собираются благоустроить литературный сквер А. В. Сухово-Кобылина, пешеходную зону Богатой Слободы, обновить туристско-навигационную систему.

Команда одного из самых небольших городов России — Чекалина — нацелена на создание исторической реконструкции средневекового города и дальнейшее развитие инфраструктуры в составе Суворовского туристического кластера.