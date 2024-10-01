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В Веневе планируют открыть дайвинг-центр на Грицовских озерах
Фото: ru.freepik.com.

В Веневе планируют открыть дайвинг-центр на Грицовских озерах

В Тульской области запустят уникальные проекты для развития туризма.

В Веневе планируют развивать эколого-спортивный туризм. Основной точкой притяжения станет дайвинг-центр на Грицовских озерах, а в перспективе — создание Центра спелеологии и скалолазания на Бяковских каменоломнях и Осетровских скальниках, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 14:00 0
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