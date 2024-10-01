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В мариупольскую школу из Тулы доставили спортивный инвентарь и канцтовары
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В мариупольскую школу из Тулы доставили спортивный инвентарь и канцтовары

Всего отправили порядка 3,5 тонны груза.

Сегодня, 1 октября, в школу № 10 Орджоникидзевского района города Мариуполя, которую восстановили тульские строители, было передано порядка 3,5 тонны груза, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. 

Юным мариупольцам отправили спортивный инвентарь (обручи, мячи, скакалки, сетки, ракетки, татами и т. д.), экипировку (в том числе костюмы, шапки, бомберы), канцтовары (альбомы, цветную бумагу, картон, краски, тетради и многое другое), рюкзаки и сладкие сувениры от туляков. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поблагодарил социальных партнеров за помощь в формировании груза.

— Восстановительные работы в Мариуполе проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. С 2022 года силами тульских специалистов восстановлен 21 многоквартирный дом, детский сад, школа, МФЦ, храм и трапезная, комплекс зданий профессионального лицея, сети водоснабжения и водоотведения, возведена новая котельная, — отметили в правительстве. 

В этом году в городе открыли Тульский сквер и благоустроили два двора.

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Автор:
сегодня, в 13:36 0
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