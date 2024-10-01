Объявлен старт конкурса по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Эксперты поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

Началась регистрация на федеральный конкурс по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений, который состоится при поддержке банка ВТБ и Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодёжи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы на онлайн-платформе ВТБ Образование, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Эксперты поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

Конкурс проводится второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз — поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.

— В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодёжи, — отметила заместитель президента — председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

— Финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Информация, полученная во время участия в конкурсе, поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения, — подчеркнул заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.