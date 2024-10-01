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Отголоски песчаной бури доберутся до Центральной России
Фото Дмитрия Дзюбина.

Отголоски песчаной бури доберутся до Центральной России

Атмосфера очистится только с приходом дождей.

На юге России бушует песчаная буря. Виновником этого является противостояние циклона и антициклона. В полосе шириной 900 км — от юга Черноземья до предгорий Кавказа — скорость ветра в порывах достигает 16–21 м/с. 

— Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций — до 500 м) и даже десятков метров (по свидетельству очевидцев и видео). Зона пыльных бурь охватила собой Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

Отголоски пылевой бури доберутся и до Центральной России. В регион в ближайшие дни с юга будет поступать теплый, но запыленный воздух. Это принесет потепление: пик придется на среду-четверг, когда температура достигнет +20…+21 °С.

Затем начнутся дожди, и атмосфера очистится от пыльной взвеси. Вслед за ливнями придет и похолодание.

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Фотограф:
сегодня, в 17:40 0
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