В Туле открылся Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации БПЛА

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 сентября в Тульском государственном технологическом колледже открылся Центр практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Центр создан в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

Тульская область вошла в число 30 пилотных регионов, где в этом году созданы специализированные классы (кружки) по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В проекте участвуют Тульский государственный технологический колледж и 17 школ. Здесь будут формировать компетенции ребят в сфере БАС.

— По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева развитию БАС в регионе уделяется особое внимание. Тульский государственный технологический колледж первым в регионе начал обучение студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в 2023 году. Поэтому выбор колледжа в качестве Центра практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем был закономерным — у колледжа хорошие наработки по этой теме, квалифицированные преподаватели. Участие в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» позволило модернизировать учебную базу колледжа в этом направлении, — отметила заместитель министра образования Людмила Сорокина.

Центр практической подготовки состоит из класса, где проходит теоретическое обучение, и зала для полетов. Теорию в колледже преподает участник СВО, ветеран боевых действий Максим Гулий.