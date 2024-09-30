Президент Владимир Путин включил Алексея Дюмина в состав Совбеза

Фото Алексея Пирязева.

Президент Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно указу, в состав вошли помощник Президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ Президента РФ Александр Линец.

Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред Президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.