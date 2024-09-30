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С 1 октября между Скуратово и Мясново будет курсировать новый автобус
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С 1 октября между Скуратово и Мясново будет курсировать новый автобус

Маршрут № 35Л разработан по поручению главы администрации города Ильи Беспалова.

Новый автобусный маршрут № 35Л «Матвеевские Дачи - пос. Михалково» будет обслуживать компания-перевозчик ИП Макарова Н. Е. с предоставлением льгот по оплате проезда. С 5.55 до 23.30 на маршруте будут работать 12 автобусов со средним интервалом движения 15 минут. 

Схема движения:

ул. Л. Толстого – пос. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й пр-д Мясново – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный пр-д – пос. Михалково.

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Остановочные пункты:

Матвеевские Дачи – Козлова Засека – Яснополянский поворот – Овсянниково – Переезд – Шахта №1 – пос. Горняцкий – Косогорский мост – Ивановские дачи – пос. Менделеевский – Ново-Басово – с/х Декоративные Культуры – Вознесенского – Педагогический университет – Быткомбинат – пл. Победы – Станиславского (проспект Ленина) – Мира – Университет – Стадион – Первомайская – Филармония – Каминского - пл. Ленина – ул. Советская – Лейтейзена – Халтурина - Фрунзе (Красноармейский проспект) – Дмитрия Ульянова – пл. Московского вокзала – Депо – Завод Желдормаш – 7-й пр. Мясново – Кинотеатр «Радуга» – 11-й проезд – Тихмянова – Медсанчасть № 5 – Почта – Маршала Жукова – Кондитерская фабрика – Школьный пр-д – пос. Михалково.

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