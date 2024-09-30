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Где в Туле не будет света 1 октября

Где в Туле не будет света 1 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих отключениях.

С 9 до 18 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39,
  • пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,
  • ул. Каракозова, 79,
  • ул. Декабристов, 1, 3,
  • ул. Индустриальная, 16,35,
  • ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
  • ул. Шахтёрская, 1, 2,
  • ул. С. Ковалевской, 29, 31, 33, 36, 36-а, 38,
  • ул. Панфиловцев, 61-75 (нечётн.), 70-84 (чётн.),
  • ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 38,
  • ул. Попова, 36, 37, 38, 39,
  • п. Южный: Шахтёрская, 45-а,
  • ул. Зелёная, 1-а, 2-а,
  • ул. 2-я Овражная, 2-б,
  • п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. 2-я Овражная, 4-24 (чётн.), 9-27 (нечётн.), 5, 5-а, 7-а, 14-а, 19-а, 22-а.

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