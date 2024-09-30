Где в Туле не будет света 1 октября

С 9 до 18 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Индустриальная, 22-32 (чётн.), 16, 35, 37, 39,
- пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,
- ул. Каракозова, 79,
- ул. Декабристов, 1, 3,
- ул. Индустриальная, 16,35,
- ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
- ул. Шахтёрская, 1, 2,
- ул. С. Ковалевской, 29, 31, 33, 36, 36-а, 38,
- ул. Панфиловцев, 61-75 (нечётн.), 70-84 (чётн.),
- ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Бородина, 38,
- ул. Попова, 36, 37, 38, 39,
- п. Южный: Шахтёрская, 45-а,
- ул. Зелёная, 1-а, 2-а,
- ул. 2-я Овражная, 2-б,
- п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
- ул. 2-я Овражная, 4-24 (чётн.), 9-27 (нечётн.), 5, 5-а, 7-а, 14-а, 19-а, 22-а.