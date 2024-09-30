Одним из заместителей председателя тульского правительства может стать Дмитрий Ярцев

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, одну из ключевых должностей в новом составе правительства Тульской области может занять первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев.

По данным источника редакции, Дмитрий Олегович может занять пост заместителя председателя правительства региона. Уточняется, что эту должность он может совмещать с должностью министра внутренней политики Тульской области. Сейчас министерство возглавляет Евгений Кирдяпкин – он продолжает работу в статусе врио.

Напомним, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отправил региональный кабмин в отставку в день своей инаугурации – 12 сентября. Согласно положениям действующего законодательства, на формирование нового состава правительства даётся 30 дней.