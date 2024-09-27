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Туляков предупредили о сильном ветре
Фото Алексея Пирязева.

Туляков предупредили о сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона
местами ожидается усиление южного ветра порывами до 12-17 м/с. 

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 12:09 +2
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