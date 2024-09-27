Туляков предупредили о сильном ветре

Фото Алексея Пирязева.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа на территории региона

местами ожидается усиление южного ветра порывами до 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.