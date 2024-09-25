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В Туле продолжается выдача подарков победителям викторины «Выбираем всей семьей!»

В Туле продолжается выдача подарков победителям викторины «Выбираем всей семьей!»

Сотни жителей области уже стали счастливыми обладателями ноутбуков, телевизоров, мобильных телефонов и сертификатов на покупку бытовой техники.

С 17 сентября в Туле продолжается выдача подарков участникам тематической викторины, которую в рамках проекта «Выбираем всей семьей!» проводила общественная организация «Добрый мир».

На вопросы, касающиеся краеведения, знания далекой истории малой родины, жители региона отвечали на счетных участках 6, 7 и 8 сентября, в преддверии Дня города-героя Тулы и Дня Тульской области.

Председатель организации «Добрый мир» Антон Неклюдов:

Антон Неклюдов

— На сегодняшний день выдано уже более 570 подарков. Всего же победителями были признаны более 3500 человек. Для большинства из них предусмотрены сертификаты достоинством пять тысяч рублей на приобретение бытовой техники. Самые везучие 150 наших земляков по итогам викторины получают ноутбуки, телевизоры и смартфоны.

Среди радостных обладателей нового, современного мобильника, например, узловчанин Андрей Елисеев.

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За подарочным сертификатом большой путь проделала Ольга Мерзликина — женщина приехала в Тулу из деревни Большие Плоты Ефремовского округа.

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— Никогда в жизни ничего не выигрывала, а тут вот наконец повезло! — рассказала она. — Планирую приобрести пылесос и очень этому рада. Приятно еще и потому, что пригодились знания истории Тульской области, на все вопросы ответила без затруднений. Убеждена, что знать прошлое нужно и важно, учу этому сына. Он для меня — самое дорогое и ценное, живу и работаю для его благополучия. Вообще, в моем понимании семья, родные люди — и есть сама жизнь.

Напомним, получить подарки можно в Туле, по адресу: ул. Мориса Тореза, д. 5, каб. 402 с 11.00 до 18.00 часов по будням.

Списки с победившими номерами можно найти на странице организации «Добрый мир».

Чтобы быстро найти свой номер в длинном списке, надо нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+F и ввести в появившемся окне номер билета. На смартфонах можно воспользоваться функцией «Поиск по странице».

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